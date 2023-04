Insgesamt sechs Mandate haben die beiden Oppositionsparteien in St. Peter-Freienstein, fünf die ÖVP mit Robert Juritsch an der Spitze und eines die FPÖ, welches Udo Stix besetzt. Für die Gemeinderatswahlen 2025 werden die Karten in der Gemeinde neu gemischt, auch hinsichtlich der Ankündigung, dass Bürgermeisterin Anita Weinkogl (SPÖ) nicht mehr als Spitzenkandidatin antreten wird.