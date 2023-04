Direkt am Tatort in der Waasenstraße, wo die Leiche vom Geschäftsmann Jens Halbig gefunden wurde, erhält das Ermittlungsteam Leoben die Krimi-Akte. Darin enthalten: Fotos und Steckbriefe von den fünf Tatverdächtigen. Darunter etwa Jens Halbigs Exfrau Bettina, Sohn Nico und Geschäftspartner Emir Kaplan. Sie alle könnten den rätselhaften Mord begangen haben. Denn, alle haben ein Motiv - so die Ausgangssituation vom Rätsel.