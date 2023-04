Zunächst kam auf der B 115 (Eisenstraße) am Präbichl der Winter zurück, die Temperaturen waren in den letzten zwei Wochen auch eher "unterkühlt". "Trotz der widrigen Wetterbedingungen ist die 140 Meter lange und 1974 errichtete Waldbachbrücke nun endgültig Geschichte. Heute wird der Abtrag, der mit auf der Dammschüttung stehendem Bagger mit Abbruchzange und -meisel durchgeführt wurde, abgeschlossen. Es ist schneller gegangen als gedacht, jetzt geht es an das große 'Aufräumen'", sagt Verkehrsreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang am Freitag, dem 7. April.