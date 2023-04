Der letzte Einschnitt war von langer Hand geplant und er hinterlässt keine Narben: "Ich kann auf ein reichhaltiges und erfülltes Berufsleben zurückblicken." Siegfried Zöhrer, seit 2009 erster Oberarzt am UKH Steiermark-Standort in Kalwang, vollzog am 1. April nach 33 Jahren im Haus den Übergang in den Freizeitmodus. Die Operation Pension nimmt Fahrt auf, denn Ruhestand heißt nicht Narkose.