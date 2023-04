Statt seiner üblichen drei Spiegeleier zum Frühstück werden es für Herbert am Ostersamstag hart gekochte, bunt gefärbte Eier werden. Denn in der Tagesstätte des Vereins Wendepunkt Leoben, der sich um die Anliegen von Menschen am Rand der Gesellschaft kümmert, kommen etliche Stammgäste zusammen, um gemeinsam eine Osterjause vorzubereiten und sich zu laben.