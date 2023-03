Beim Mugel-Schutzhaus geben sich bis auf Weiteres keine Gäste mehr die Klinke in die Hand. Denn nachdem sich der Österreichische Touristenklub vom jüngsten Hüttenwirt getrennt hat und am Dienstag auf der Mugel die Schlüsselübergabe an Vertreter der ÖTK-Zentrale in Wien erfolgt war, ist das beliebte Wanderziel geschlossen.