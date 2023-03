Mit ihrer neu entwickelten, dezentralen Recyclinganlage zur Rückgewinnung von Phosphor und Stickstoff, bei der der Klärschlamm gleichzeitig zur Erzeugung von Energie dient, sind Manuel Maier aus Brunn am Gebirge und Michael Schelch aus Bruck an der Mur, die Geschäftsführer von Denkgrün, ihrer Zeit voraus. Fünf Jahre lang haben Schelch, der an der Montanuniversität Leoben promoviert hat, und sein Techniker-Kollege Maier an ihrem innovativen PNX-Verfahren getüftelt.