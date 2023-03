Das Osterfest steht vor der Tür - und damit auch die traditionellen Brauchtumsfeuer am Karsamstag, die sich großer Beliebtheit erfreuen. Nachdem in den vergangenen Jahren vielerorts Osterfeuer nur in sehr eingeschränktem Maße durchgeführt oder gar abgesagt wurden, finden in vielen Gemeinden des Bezirkes Leoben heuer wieder Brauchtumsfeuer statt.