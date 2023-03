Das Area 53-Festival, das heuer von 13. bis 15. Juli am Gelände des Veranstaltungszentrums Schladnitz von Hannes Kaufmann in Szene geht, hat sich unter Musikfans aus Österreich und darüber hinaus seit etlichen Jahren einen klingenden Namen erworben. Das bringt den Veranstaltern nicht nur ein hocherfreutes Publikum, sondern auch einen überaus regen Zulauf an Bands, die gerne am Area 53-Festival auftreten würden.