Die Errichtung einer bergseitigen Baustellenumfahrung an der B 115 (Eisenstraße) am Präbichl ist die sichtbare Vorbereitung auf die Abtragung der Waldbachbrücke, die am kommenden Montag, dem 27. März, startet. "Eine Dammschüttung wurde bereits im letzten Jahr bis rund sieben Meter unterhalb der bestehenden Fahrbahn hergestellt. Die Abtragung wird rund drei Wochen dauern", erklärt der für den Verkehr zuständige Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.