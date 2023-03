Tagsüber hat man das Handy gefühlt ununterbrochen am Ohr. Und in der Nacht? Da liegt es zum Aufladen angesteckt quasi neben dem Kopfpolster. Ein gefährlicher Klassiker. Denn bei Akkus, die in Brand geraten oder sogar explodieren, handelt es sich um keine Geschichten, sondern um ein höchst reales Albtraumszenario, das immer wieder vorkommt.