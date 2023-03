Spannend wird die Gemeinderatswahl 2025 in Eisenerz. Schon 2020 standen wegen des Bevölkerungsrückgangs nur noch 21 statt 25 Mandate zur Verfügung. Besetzt sind derzeit nur 20, weil die KPÖ von ihren drei bei der Wahl 2020 erreichten Mandaten seit Ende 2022 nur zwei nutzt. Das soll sich ändern, denn bei der Gemeinderatssitzung am 23. März wird Udo Ranninger als Nachfolger von Kurt Fent angelobt. Wie die Konstellation 2025 ausschauen wird, lässt KPÖ-Stadträtin Anna Skender offen. Den Erfolg der KPÖ in Eisenerz schreibt sie Urgestein Karl Fluch zu, der kurz nach der Wahl 2015 verstorben ist.