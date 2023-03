Auch ein Nomade kann in seinem Leben angekommen sein. Der bewegte und außergewöhnliche Werdegang von Andreas Heiss (51) beweist das. Bald nach seiner Lehrausbildung zum Bäcker in Niklasdorf zog es den Leobener in die Ferne. Dabei hatte er ein klares Ziel vor Augen: Er wollte Waffenschmied werden, sein Wunschtraum von Kindesbeinen an.