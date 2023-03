Knapp zwei Jahre ist es her, da wurden neben dem Badesee in Wald am Schoberpass für einen neuen Seekiosk die ersten Ziegelsteine aufeinandergesetzt. Umstände wie Lieferverzögerungen bei Baumaterialien und Schneefall verzögerten die Bauarbeiten ein wenig, "heuer im Frühjahr wird er aber fertiggestellt", sagt Marc Landl, Bürgermeister von Wald, und hängt an der Stelle am Mittwoch noch an: "Und wir sind auf der Suche nach einem Pächter."