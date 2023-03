Wenn es um seine Leidenschaft geht, dann blüht Sebastian Sonnleitner aus St. Michael so richtig auf: Mit einem breiten Lächeln im Gesicht erzählt er vom Schlagzeugspielen, es wird getrommelt, was das Zeug hält. Wenn kein Instrument in der Nähe ist, auch schon einmal am Tisch oder einfach auf den eigenen Oberschenkeln.