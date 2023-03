Franz Gosch tritt ab: "Ich war schon immer ein Kümmerer"

Der Brucker Franz Gosch (65) gilt als ÖAAB-Urgestein, war Begründer der Pendlerinitiative und zuletzt in der Bundesgeschäftsführung der Gewerkschaft der Privatangestellten tätig. Was macht der Multifunktionär in der Pension?