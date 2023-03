"Ehrlich gesagt, die Straße zu überqueren, ist für mich wie ein Lotteriespiel. Lkw und auch Pkw fahren mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h dort vorbei, obwohl in dem Bereich eine 60 km/h-Geschwindigkeitsbeschränkung aufrecht ist", ärgert sich Walter Almberger. Er wohnt in der Vordernbergerstraße direkt an der B115, gleich beim Autohaus Ritzinger, an der südlichen Ortseinfahrt von Eisenerz. Die Fahrzeuge, die vom Präbichl kommen, würden diesen Streckenabschnitt als eine Art Auslaufzone nutzen. Wirklich gebremst werde erst 500 Meter weiter, kurz vor dem Seniorenzentrum, was auch in diesem Bereich bei den Anrainern zu Lärmbelästigung führe.