Dienstagabend hat in Leoben ein bislang unbekannter Pkw-Lenker bei einem Fahrstreifenwechsel einen Pkw gestreift und Fahrerflucht begangen. Die 50-jährige Lenkerin des beschädigten Pkw erlitt leichte Verletzungen. Die Polizeiinspektion Leoben - Erzherzog Johann-Straße ersucht nun um Zeugenhinweise.

Der Unfall ist am Dienstag gegen 21.15 Uhr etwa 100 Meter vor der sogenannten „Jakobi-Kreuzung“ (Kreuzung Mühltaler Straße – Kärntner Straße) im Stadtgebiet von Leoben passiert. Eine 50-jährige Pkw-Lenkerin war auf der rechten Fahrspur der Kärntner Straße (B 116) in Fahrtrichtung Bruck an der Mur unterwegs gewesen, zur gleichen Zeit fuhr der bislang unbekannte Pkw-Lenker auf der linken Fahrspur parallel neben der 50-jährigen Lenkerin in dieselbe Fahrtrichtung. Etwa 100 Meter Kreuzung kam es wegen eines abrupten Fahrstreifenwechsels des unbekannten Lenkers von der linken auf die rechte Fahrspur zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei wurde der Pkw der 50-Jährigen im Bereich der linken Frontstoßstange beschädigt.

Polizei ersucht um sachdienliche Hinweise

Der bislang unbekannte Pkw-Lenker beging Fahrerflucht. Sein Fahrzeug müsste im Bereich der rechten Heckstoßstange beschädigt sein. Beim Pkw des Unbekannten soll es sich laut der 50-Jährigen um einen weißen Klein-Pkw mit dem Kennzeichen des Bezirkes Bruck-Mürzzuschlag (BM-…) gehandelt haben.

Die Polizeiinspektion Leoben - Erzherzog Johann-Straße ersucht um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059 133 / 6392.