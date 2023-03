Jährlich am Weltfrauentag vergibt die Montanuniversität Leoben für exzellente Forschungsleistungen den Wissenschaftspreis für Montanistinnen an Wissenschaftlerinnen und Studentinnen. Verliehen wird der Preis, der mit insgesamt 6000 Euro dotiert ist, in den Kategorien Postdoc, Praedoc und Junior Scientist.