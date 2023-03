Bettensperren in den steirischen Spitälern aufgrund fehlenden Personals sind seit Wochen Thema der Landespolitik. Auch an den LKH Hochsteiermark-Standorten in Leoben und Bruck werden Betten gesperrt, wie der ärztliche Direktor Erich Schaflinger bestätigt. "Es werden keine gesamten Stationen geschlossen, aber immer wieder Betten gesperrt, je nachdem, wie die Tagesdienstpläne ausschauen", betont er.