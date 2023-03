Anlässlich des Weltfrauentages will die Stadt Leoben "Heldinnen des Alltags" vor den Vorhang holen. "Frauen, die ein besonderes Dankeschön verdient haben, weil sie durch ihr Engagement dazu beitragen, die Welt in ihrem Umfeld ein wenig besser zu machen, können nominiert werden", heißt es bei der Stadtgemeinde Leoben. Bis 31. März werden Nennungen vom Referat Soziales, Familie und Frauen unter Angabe einer Begründung sowie Name, Adresse und Telefonnummer der nominierten Heldin als auch der meldenden Person entgegengenommen. Kontaktdaten sind: E-Mail: soziales@leoben.at oder +03842 4062 – 35.