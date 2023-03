Der Falschgeld-Vorfall in der Faschingsdisco in St. Michael beschäftigt noch immer die Polizei, bald ist er auch Angelegenheit der Staatsanwaltschaft Leoben (wir berichteten). Alles begann als Faschingsscherz bei einem Umzug in Kammern, wo "Scheichs" Falschgeld verteilten. Jemand anderes hat mit den gefälschten Scheinen später in der Disco in St. Michael bezahlt – erfolgreich. Ein "Scherz", der mächtig in die Hose ging. Denn nun blüht den Betroffenen womöglich eine Freiheitsstrafe.