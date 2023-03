Hunderte Male geklickt, geteilt, und heiß debattiert: In der Stadt Leoben schlägt das TikTok-Video einer Leobenerin sehr hohe Wellen. Sie beginnt mit den Worten: "Meiner Tochter ist heute in Leoben etwas Schlimmes passiert. Ich möchte Eltern warnen." Ihre Tochter, 14 Jahre alt, und deren Freundin hätten sich am vergangenen Freitag gegen 17.30 Uhr gerade am Heimweg befunden, sie angerufen und ihr gesagt "Mama, Mama, mich verfolgt wer".