Nur wenige Tage, nachdem die Kleine Zeitung das Thema des massiven Schimmelbefalls in der Tiefgarage am Hauptplatz erstmals aufgegriffen hat, ist bereits Bewegung in die Sache gekommen. Schon nach zwei Tagen stieg einem bereits im Treppenhaus ein stechender Chlorgeruch in die Nase – "der kommt vom chlorhaltigen Mittel, das zur Eindämmung und Bekämpfung des Schimmelpilzes eingesetzt wird", teilt Ronald Schindler, Direktor der Stadtwerke Leoben, auf Anfrage mit.