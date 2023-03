So schnell wie Bartstoppeln am Kinn sind in den vergangenen Wochen und Monaten in der Stadt Leoben Barbershops aus dem Boden gewachsen. Es sind insgesamt zehn – und sie verteilen sich ausschließlich auf die Stadt Leoben – und da in erster Linie auf die Innenstadt. Mohammad Al Ghadwi (26) ist ganz frisch im Friseurgeschäft und hat seinen Barbershop "Prinz" erst im Oktober eröffnet.