Donnerstagmittag um 13.37 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Eisenerz zu einem Brandeinsatz alarmiert, der von einem 55-jährigen Passanten bemerkt worden war. In einer Gartenhütte in der Siedlung im Ortsteil Trofeng war ein Brand ausgebrochen. Wie die Polizei berichtet, dürfte der Brand durch heiße Asche, die in der Hütte abgestellt war, verursacht worden sein. Die Besitzer waren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht anwesend.