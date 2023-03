"Mir ist während dem Präparieren ein Tourengeher gegen das Seil gefahren." Mit diesen Worten wandte sich Robert Illmaier, Betriebsleiter der Präbichl Bergbahnen, an die Kleine Zeitung. Passiert sei dem Mann wie durch ein Wunder nichts. Das gespannte Seil dürfte ihn wohl am Skischuh erwischt haben, hängt Illmaier an, ärgert sich aber gewaltig. Denn diese Aktion hätte auch ein anderes, im schlimmsten Fall tödliches Ende nehmen können - ein 24-Jähriger kam dabei in Kärnten sogar ums Leben.