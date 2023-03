Im Spätsommer bis Herbst 2023 startet in Kraubath ein großräumiger Glasfaserausbau, der sich über das gesamte Gemeindegebiet zieht – das teilt Kraubaths Bürgermeister Erich Ofner mit und ist auch auf Plakatwänden im Ort zu lesen. Um schnelles Internet müssen sich Kraubatherinnen und Kraubather also bald keine Sorgen mehr machen, sagt Ofner: "Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr mich das für Kraubath freut. Denn wir wollten das schon lange umsetzen", sagt Ofner und weist auf eine erste Infoveranstaltung am 9. März um 19 Uhr im Dorfsaal hin, zu der alle Bewohnerinnen und Bewohner eingeladen sind.