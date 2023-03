Zehn große Container auf zwei Ebenen prägen das Bild am Hauptplatz von Leoben bereits seit Anfang April des vergangenen Jahres: Sie dienen der Raiffeisenbank Leoben als Ausweichquartier, während ihr eigenes Haus am Hauptplatz groß umgebaut und generalsaniert wird. Etwa fünf Millionen Euro nimmt man dafür in die Hand. Ursprünglich war ein glattes Jahr Bauzeit angepeilt, bis die Bank wieder von den Containern ins historische Stadthaus zurückzieht.