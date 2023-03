"Wie alle anderen zehn Erlebnisregionen in der Steiermark, nehmen auch wir von Erzberg Leoben am diesjährigen Steiermark Frühling teil", erzählt Rudolf Tischhart, Vorsitzender der Erlebnisregion. 2019 war die Tourismusregion Leoben, Trofaiach, Eisenerz und Liesingtal beim Steiermark Frühling auf dem Wiener Rathausplatz vertreten - noch als Teil des Tourismusregionalverbandes Hochsteiermark. Doch schon damals wurde an einer neuen touristischen Landkarte in der Steiermark gearbeitet und im Oktober 2021 war es dann so weit. Aus kleinteiligen Regionen wurden elf Erlebnisregionen und der Tourismusverband Erzberg Leoben aus der Taufe gehoben - mit seinem Vorsitzenden Rudolf Tischhart.