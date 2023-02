Parken steht in der Eisenerzer Ramsau seit Jahren zur Diskussion, war oft Thema im Gemeinderat. Und die Debatten werden so schnell auch nicht abreißen. Denn: Parken ist bald nicht mehr gratis. Vor zwei Jahren kursierten Gerüchte um eine Mautstraße in die Ramsau - die wird es nicht geben, dafür mehrere Parkschein-Automaten. "Dasselbe System wie am Leopoldsteinersee, dort funktioniert das völlig reibungslos", kündigt Bürgermeister Thomas Rauninger an.