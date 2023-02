Die Bagger scheinen in Leoben-Donawitz seit einiger Zeit nicht zur Ruhe zu kommen. Wurde erst im Jänner der Fröschlwirt beim gleichnamigen Kreisverkehr dem Erdboden gleich gemacht, so sind derzeit beim ehemaligen Arbeiterwohnheim in der Pestalozzistraße massive Abrissarbeiten im Gange. Schaufel für Schaufel arbeitet sich ein großer oranger Bagger über bereits abgetragenes Mauerwerk zur nächsten Hauswand, um sie einzureißen. Nahezu lautlos bewegt er sich fort. Im Baustellenbereich sind nur drei Bauarbeiter zu sehen. Das meiste wird per Maschine erledigt.