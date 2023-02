Die Theatergruppe Trofaiach feiert in diesem Jahr 25-jähriges Bühnenjubiläum. In den Jahren seit Bestehen standen die Darsteller nicht nur 126 Mal auf der Bühne, Obfrau Elfi Brandl bekam 2014 sogar das Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark für die ehrenamtliche Tätigkeit verliehen, vor allem für das kulturelle und soziale Engagement in der gesamten Region.