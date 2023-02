Sie beide sind seit vielen Jahren bei der Feuerwehr. Wie sind Sie dazu gekommen?

ALEXANDER SIEGMUND: Das war bei einem Kindergartenausflug, eine Tradition in Trofaiach. Da wusste ich: Ich will zur Feuerwehr gehen. Ich bin dann ein bisschen davon abgekommen, aber ein Schulkollege hat mich mit 13 Jahren zur Jugendfeuerwehr gebracht. Seitdem bin ich 100 Prozent dabei.

JOHANN DIETHART: Ich komme eigentlich aus dem Bezirk Murtal, dort war ich bei der Jugendfeuerwehr. Das war aber nur ein Hineinschnuppern. Richtig gestartet hat es bei mir mit der Feuerwehr mit dem Umzug 1995 nach Wald am Schoberpass. Der einfachste Weg, dort Anschluss zu finden, war für mich, einem Verein oder einer Organisation beizutreten. Und Musiker war ich keiner (lacht).