Auf den ehemaligen Quester-Gründen in Leoben-Leitendorf geben derzeit die Baumaschinen den Ton an. Die Abrissarbeiten sind seit einigen Tagen voll am Laufen. Damit liegt der Wiener Immobilienentwickler Ayka Solutions nach wie vor im Zeitplan. Nachdem man das knapp 12.000 Quadratmeter große Grundstück erworben hat, auf dem nur mehr abbruchreife Gebäude des ehemaligen Baumarktes standen, möchte man den Stadtteil Leitendorf in Sachen Stadtentwicklung infrastrukturell massiv aufwerten.