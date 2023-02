Das Kindertraining der LE Kings in der Eishalle Leoben zieht immer weitere Kreise: "Wir haben die Betreuung des Kindertrainings in Leoben in dieser Saison übernommen, und legen Wert darauf, dass die Mädchen und Buben von ausgebildeten Trainern beziehungsweise Mitgliedern aus der Kampfmannschaft trainiert werden", erzählt Christian Höllerbauer, Obmann des Eishockeyvereins, der 2009 aus der Taufe gehoben wurde.