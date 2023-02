Jürgen Felser, Geschäftsmann in der Leobener Innenstadt und Obmann des Vereins Stadtmarketing Leoben, äußerte deutliche Bedenken an den Plänen der Stadt, weitere Teile des Zentrums zu "Begegnungszonen" zu machen. Dabei übte er in erster Linie auch Kritik an der aus seiner Sicht mangelnden Kommunikation durch die Verantwortlichen.