In Radmer ist es so gut wie gesetzt, dass sich bei den Gemeinderatswahlen 2025 wieder nur die SPÖ und die ÖVP um Wählerstimmen bemühen. "Aus derzeitiger Sicht ist eine FPÖ-Kandidatur in Radmer und auch in Wald am Schoberpass für die nächste Gemeinderatswahl aufgrund der personellen Situation in diesen Kommunen nicht realistisch", erklärt FPÖ-Bezirksparteiobmann Marco Triller. Schwierig gestalte sich dabei vor allem der Umstand, dass mögliche Kandidaten zwar bereit wären, auf der Liste anzutreten, jedoch nicht die Spitzenkandidatur übernehmen wollten. "Wir werden weiter versuchen, geeignete Personen zu überzeugen, um auch in diesen Gemeinden freiheitliche Akzente zu setzen", so Triller.