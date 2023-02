Klaus Brandner übernimmt schon im März Traditionsgasthof "Zum Greif"

Am vergangenen Freitag hat die Pächterfamilie Feiel nach 46 Jahren zum letzten Mal im Gasthof "Zum Greif" ausgekocht. Schon mit März übernimmt Klaus Brandner, der aktuell noch das "Wirtshaus am See" in Traboch betreibt.