Lange mussten sich die Narren gedulden: Aufgrund der Covid-19-Pandemie konnten die vielfältigen Faschingsveranstaltungen in den vergangenen Jahren nur recht spärlich stattfinden oder mussten sogar ganz abgesagt werden. Für viele ein Grund, den Ausklang der "fünften Jahreszeit" in diesem Jahr umso mehr zu feiern. Möglichkeiten dazu gibt es im Bezirk Leoben so einige – laden zahlreiche Veranstaltungen dazu ein, die kreativen Kostüme auszuführen. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.