Freitagmittag, kurz vor 12 Uhr. Noch ist der Andrang beim Gasthof "Zum Greif" in der Waasenstraße 5 in Leoben überschaubar. Noch, denn mit fortschreitender Mittagszeit füllt sich der Raum langsam. Stammgäste, junge Familien, Berufstätige, Pensionisten und ein älteres Paar mit Hund trudeln nach und nach im Traditionsgasthof ein. Aber nicht alleine der Hunger treibt sie alle an diesem Tag in das Lokal, es ist der Abschied, der über allem steht: Die Pächterfamilie Feiel kocht ein letztes Mal im Gasthof "Zum Greif" aus. Danach ist Schluss - nach 46 Jahren.