Nach Lawinenabgang

Weidtallift am Präbichl geht in dieser Saison nicht mehr in Betrieb

Eine Lawine hat am Präbichl den Verbindungsweg vom Weidtal ins Grübl verschüttet. Weil die Aufräumarbeiten erst nach der Schneeschmelze erfolgen können, ist in dieser Saison kein Betrieb des Weidtalliftes mehr möglich.