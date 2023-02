Freude an Kommunalpolitik

Bürgermeister Kurt Wallner: "Ja" zu 2025, aber "Nein" zu 2030

Die beiden Bürgermeister Kurt Wallner in Leoben und Erich Ofner in Kraubath wollen bei der nächsten Gemeinderatswahl 2025 wieder kandidieren, Werner Scheer in Proleb sagt nichts dazu.