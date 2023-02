Das geplante Bildungszentrum Fröbelgasse am derzeitigen Standort der Volksschule Leoben-Leitendorf und die damit einhergehende Schließung der Volksschule Göss ist nach mehreren Anläufen und Misstönen in der Leobener Stadtpolitik beschlossene Sache. Allerdings reißt die Kritik an der Stadtgemeinde Leoben nicht ab. Nun melden sich Eltern zu Wort, deren Kinder heuer in den beiden betroffenen Volksschulen eingeschult werden sollen.