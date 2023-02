Bei starkem Schneefall und schneebedeckter Fahrbahn ereignete sich Donnerstagfrüh ein Verkehrsunfall in Trofaiach. Gegen 06.20 Uhr fuhr ein 35-Jähriger aus dem Bezirk Leoben alleine mit einem Klein-Lkw auf der B 115/Eisen Straße von Vordernberg kommend in Richtung Trofaiach. Im Bereich der Abfahrt "Trofaiach Mitte" kam der Mann auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Klein-Lkw eines 34-Jährigen aus dem Bezirk Leoben. Dieser konnte aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht mehr rechtzeitig ausweichen und prallte mit seiner Front in die Beifahrerseite des 35-Jährigen.