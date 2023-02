Ein großes verklebtes Schaufenster mit der Aufschrift "Malereibetrieb Wenczler" ist der erste Hinweis auf einen sehr jungen Betrieb in der Eisenerzer Lindmoserstraße. Dort, wo vor Jahren eine Schlecker-Filiale Kunden in die Innenstadt lockte, hat Jasmin Wenczler ihr Lager und ihr Büro eingerichtet - ihre Firmenzentrale sozusagen.

"Der Schritt, selbständig zu werden, war schon sehr gut überlegt. Ich wusste schon vor Jahren, dass ich gerne einmal meine eigene Chefin sein möchte. Dass ich es jetzt schon bin, habe ich meinem Papa zu verdanken", erzählt sie. Der Vater spielt auch in der Geschäftsstruktur eine wichtige Rolle, denn er ist Meister und ermöglicht als gewerberechtlicher Geschäftsführer den Traum seiner Tochter. "Ich habe keine Meisterprüfung, das konnte ich mir nicht leisten, weil wir da von 10.000 Euro an Kosten sprechen. Durch meinen Vater war die Betriebsgründung möglich und nach drei Jahren, kann ich den Betrieb dann alleine führen", betont sie.

Erst überwogen die Ängste

Die Malerei betreibt sie mit Leidenschaft, hat in Eisenerz ihre Ausbildung gemacht und liebt es, möglichst kreativ sein zu dürfen. "Jeder spezielle Wunsch ist eine Herausforderung und fordert Kreativität. Das macht mir Spaß. Weiß malen kann jeder, aber auch das gehört natürlich zum Geschäft", betont sie. Und das wird sehr gut angenommen. "Ich hatte anfangs schon ziemlich viele Ängste, ob denn Aufträge hereinkommen. Aber es läuft gut", sagt sie und berichtet, dass einmal ein paar Tage überhaupt niemand angerufen hat, "da hat mein Papa gesagt, ich solle mir keine Sorgen machen, das passiere manchmal. Er hat recht behalten und im Moment ist sehr viel zu tun", erklärt Wenczler.

Jasmin Wenczler ist nach acht Monaten glücklich mit ihrer Entscheidung, sich selbständig gemacht zu haben © Johanna Birnbaum

Großen Dank empfindet sie fürdie Hilfe von Reinhard und Ralph Plassnegger. "Wir waren anfangs ja in deren ehemaligem Malereibetrieb in der Erzstraße. Reini hat uns sehr geholfen, hat uns anfangs seine Leitern geborgt und vieles mehr. Das werde ich nie vergessen", betont Jasmin Wenczler, die im Büro Hilfe von ihrer Lebensgefährtin Adreana Ilic hat. "Wir sind eigentlich auch ein Familienbetrieb und das tut gut", bemerkt sie und zeigt stolz auf ihre Farbmischmaschine. "Das braucht man heutzutage einfach. Wir verkaufen ja auch kleine Farbmengen, aber ein eigener Verkauf rechnet sich jetzt noch nicht", fügt sie hinzu und berichtet von ihren Plänen, in ein paar Jahren einmal die Firmenzentrale zu erweitern und auch in den Verkauf von Malereibedarf zu investieren. "Aber jetzt heißt es einmal, mit der Malerei ordentlich Fuß zu fassen", betont sie.

Kundenstock erweitert sich

Aufträge hat sie hauptsächlich im Raum Eisenerz, aber "ich war auch schon bei Kunden in Leoben und Umgebung. Ich glaube, die Leute schätzen es, dass ich mich wirklich reinhänge und auch am Wochenende in Ausnahmefällen arbeite - wenn der Bedarf da ist."

Überrascht seien die Kunden immer, wenn sie nach getaner Arbeit ein kleines Dankeschön für den Auftrag übergibt. "Das ist man hier anscheinend gar nicht gewöhnt, dabei sind es nur Kleinigkeiten wie ein Feuerzeug mit meinem Firmenlogo, nachhaltige Werbung sozusagen", sagt sie und lacht. Es sei wichtig, bei den Kunden ein gutes Gefühl zu hinterlassen. "Auch, wenn einmal etwas nicht passt, ist es wichtig, professionell im Sinne der Kunden zu handeln, ich glaube, das macht unglaublich viel aus", sagt sie.