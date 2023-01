Der Umwelt, der Gesundheit und dem Börserl der Mitarbeiter zuliebe fördern zwei Unternehmen mit Sitz in Leoben, Mayr-Melnhof Holz und die Voestalpine, den Umstieg auf das Fahrrad – in Form eines "Bike-Leasing"-Angebots. Soll heißen: Mitarbeiter können sich bei einem Fahrradhändler in der Umgebung ein Rad aussuchen, der Rest wird über Partnerfirmen abgewickelt.