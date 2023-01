Die kleinen Nikotinbeutel, die man sich hinter Lippe klemmt, boomen ganz gewaltig. Sie sind nicht nur bei Erwachsenen beliebt, sondern liegen auch bei Jugendlichen voll im Trend. Der Konsum sei insgesamt in einem steilen Steigflug begriffen: In den vergangenen vier Jahren habe sich der Umsatz in diesem Bereich vervierfacht, erklärt Werner Mauser, Trafikant in Leoben.