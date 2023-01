Antenne-Gemeindesongs

"Auf a Gösser in Leoben" und "in Kalwang is der Schmäh daham"

Mit Audios. Seit einiger Zeit widmet die Antenne Steiermark steirischen Gemeinden nach und nach eigene Songs. Mittlerweile dürfen sich auch neun der 16 Gemeinden des Bezirkes Leoben über ein launiges "Loblied" freuen. Wir haben reingehört.