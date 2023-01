Knapp ein dreiviertel Meter Schnee liegt in der Eisenerzer Ramsau, gut 80 Zentimeter sind es auch schon in der Hinterlobming in St. Stefan. Der mit einiger Verspätung eingetroffene Schnee war vielerorts schon bitter nötig - ist aber noch nicht überall angekommen. In der Eisenerzer Ramsau musste die Langlaufloipe wegen Tauwetters bereits gesperrt werden, die Krumpenloipe in Trofaiach kämpft nach wie vor mit Schneemangel.